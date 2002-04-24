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ONEP IV PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 20.000.000 €
Wasser, Abwasser : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/12/2002 : 20.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
20 Mio EUR für die Trinkwasserversorgung und den Umweltschutz in Marokko

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 April 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/12/2002
20000485
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ONEP IV - Environmental protection
Office National de l'Eau Potable (ONEP)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 43 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The aim of the project is to improve environmental conditions for operation of seven drinking water treatment plants in the North (coastal area) and Centre of Morocco, including, in particular, the Bou Regreg complex which serves the cities of Rabat and Casablanca.

The investment programme concerns the entire drinking water treatment cycle: rehabilitation of water conduits, modernisation of analytical laboratories, recycling of wash water, sludge treatment and disposal, cleaning of filters, automation and telemanagement, and introduction of electrochlorination equipment aimed at limiting the use of chlorine.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to have a significant impact on the environment – apart from improving the quality of the water produced for consumers, it will lead to controlled use of chlorinated products and to a reduction or even the elimination of the discharge of wash water and suspended matter (sludge) in rivers in the vicinity.

The tender files for the project's largest components will be covered by international competitive bidding with publication in the OJEC.

Kommentar(e)

Drinking water

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20 Mio EUR für die Trinkwasserversorgung und den Umweltschutz in Marokko

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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20 Mio EUR für die Trinkwasserversorgung und den Umweltschutz in Marokko
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen