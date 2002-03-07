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DFLSA GLOBAL FACILITIES

Unterzeichnung(en)

Betrag
5.000.000 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 5.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/12/2004 : 1.000.000 €
10/12/2004 : 4.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 März 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/12/2004
20000471
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DFLSA (Creation of private sector development bank)
Guyana Manufacturers' Association (GMA) and Development Finance Ltd (DFL) from Trinidad
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 1 million 8% cumulative redeemable and convertible preference shares; EUR 4 million subordinated loan.
EUR 17.5 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Setting up of a private sector development bank to provide long-term funding to small- and medium-scale enterprises for investment purposes, in the manufacturing, agro-industrial, mining, tourism, information technology and related services sectors.

The objective of the operation is to provide financing and enterprise development services for the creation, development and expansion of small- and medium scale enterprises in the productive sectors of Guyana and Suriname.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments made from these funds are expected to comply with environmental requirements for EIB financed projects. Larger projects may require an Environmental Impact Assessment.

Not applicable

Kommentar(e)

Financial sector operation

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen