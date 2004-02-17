Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

LITHUANIAN RAILWAYS II - LOCOMOTIVES

Unterzeichnung(en)

Betrag
84.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Litauen : 84.000.000 €
Verkehr : 84.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/03/2010 : 20.000.000 €
16/06/2006 : 64.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Lithuania: EUR 43 million for Modernisation of Railways

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Februar 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/06/2006
20000400
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Lithuanian Railways II - Locomotives project
Lithuanian Railways Company.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of project cost.
Estimated at approximately EUR 100 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the purchase of 34 locomotives for freight.

Renewal and extension of the locomotive fleet to sustain the development of rail transit on East-West corridor and transport by rail in Lithuania.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The environmental impact is expected to be positive, as the modernisation of the locomotive fleet should reduce fuel consumption and limit airborne pollution.

Tendering to comply with the Bank’s rules and Lithuanian Public Procurement Law.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Lithuania: EUR 43 million for Modernisation of Railways

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Lithuania: EUR 43 million for Modernisation of Railways
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen