Autobahneckverbindung A 281 Bremen

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Construction of a 3.3 km long dual 2- to 3-lane motorway section through Bremen-Neustadt.
The project will contribute towards improving the urban environment and economic development in Bremen-Neustadt and of the city of Bremen as a whole. It will substantially improve traffic conditions in Bremen Neustadt and the industries in its immediate vicinity being the ports on the left bank of the Weser, the Bremen airport and a large logistics centre. Furthermore, it is expected that traffic relief on the urban road network will lead to improvements in road safety, as well as in the environmental situation (e.g. reduced severance and noise levels).
The project will have major positive effects on neighbouring residential areas through reduction of noise, vibrations, emissions of harmful substances and severance. The project will contribute directly to urban regeneration and development of the entire district. The project has an overall positive environmental impact.
The procurement procedures for construction work will conform to EU Directives. The project will be tendered with a view to also mobilising medium-sized enterprises and achieving better cost control.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.