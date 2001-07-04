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DUINWATERBEDRIJF ZUID-HOLLAND - DZH

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 70.000.000 €
Wasser, Abwasser : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/03/2003 : 35.000.000 €
23/04/2002 : 35.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Juli 2001
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/04/2002
20000289
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Duinwaterbedrijf Zuid-Holland – DZH

DZH.
Stationsplein 4. Postbus 34.
NL-2270 AA VOORBURG

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 million
EUR 140 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

5-year investment programme, mainly in the distribution and production facilities of the drinking water supply company. It consists of a large number of smaller projects aimed at either replacing old equipment, adding new capacity, increasing production efficiency and/or improving water quality.

Compliance with EU Drinking Water directive (98/83EC) resulting in the provision of high quality drinking water to the consumer at a price that is supposed to be gradually lowered over the coming years.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter will follow the EC EIA Directives 97/11 where applicable.

Bidding procedures will incorporate EU procurement directives where applicable.

Kommentar(e)

Environment

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Die EIB-Gruppe in den Niederlanden
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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