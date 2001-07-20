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CAGF-CENTRAL AFRICA GROWTH FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
5.300.000 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 5.300.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/01/2003 : 5.300.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Juli 2001
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/01/2003
19990469
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Central Africa Growth Fund (CAGF)
Proparco (Société de promotion et de participation pour la coopération économique - Agence Française de Développement Group)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 8 million
EUR 30 million (size of the Fund)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The CAGF will be devoted to equity and quasi-equity financing of private companies or companies currently being privatised, first and foremost in the six countries making up the Economic and Monetary Community of Central Africa (CEMAC) - Cameroon, Congo, Gabon, Equatorial Guinea, Central African Republic and Chad

The CAGF will be a promotional tool for the private sector throughout the region. It will also help to mobilise local savings. Lastly, it should help boost regional and national stock markets

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Inapplicable

Inapplicable

Kommentar(e)

Financial sector

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen