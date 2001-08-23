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PUERTO DE SAGUNTO

Unterzeichnung(en)

Betrag
45.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 45.000.000 €
Verkehr : 45.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/07/2003 : 45.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
220 Mio EUR für das Straßenbahnnetz von Alicante und für den Ausbau des Hafens Sagunto

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 August 2001
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/07/2003
19990439
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Puerto de Sagunto
Autoridad Portuaria de Valencia (APV)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of the total project cost
Around EUR 210 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project includes several improvements and extensions in the Port of Sagunto, which is under the responsibility of APV.The EIB has already contributed to financing the extension programme of the Port of Valencia.

The project will contribute to regional development by rationalising the activities in the port, adapting the infrastructure of the port to specific types of vessels/merchandise.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter is required to respect the norms imposed by the Directive 97/11/EC. In accordance with its normal procedure, the Bank will ensure that appropriate measures have been defined as regards environmental protection.

The promoter is required to respect the European Union directives as regards invitations to tender.

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Zugehörige Pressemitteilungen
220 Mio EUR für das Straßenbahnnetz von Alicante und für den Ausbau des Hafens Sagunto

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
220 Mio EUR für das Straßenbahnnetz von Alicante und für den Ausbau des Hafens Sagunto
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen