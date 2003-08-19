Tramway de Valenciennes

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the construction in Valenciennes of a dedicated public transport system (tramway). The first line will have a commercial length of 9.2 km, with 19 stops, 5 of which will be configured as intermodal hubs.
The project, which forms part of the Urban Mobility Plan for Valenciennes, will help to connect the conurbation's residential, educational and economic centres. A number of subsidised housing districts will benefit from the tramway. University campuses and teaching establishments (colleges, secondary schools, etc…) will also be served by the first line.
Overall, the project will have a positive impact on the environment and on transport conditions in the Valenciennes conurbation.
The project falls under European procurement directive 93/38/EC as amended by directive 98/4/EC. The promoter complies fully with the provisions of this directive.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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