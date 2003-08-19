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TRAMWAY DE VALENCIENNES

Unterzeichnung(en)

Betrag
110.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 110.000.000 €
Verkehr : 110.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/12/2003 : 15.900.000 €
1/12/2003 : 17.250.000 €
3/12/2003 : 26.520.000 €
27/11/2003 : 50.330.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
145 Mio EUR für die neuen Strassenbahnen in Mulhouse und Valenciennes

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 August 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/12/2003
19990394
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Tramway de Valenciennes
Syndicat Intercommunal pour les Transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV).
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 110 million
EUR 262 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction in Valenciennes of a dedicated public transport system (tramway). The first line will have a commercial length of 9.2 km, with 19 stops, 5 of which will be configured as intermodal hubs.

The project, which forms part of the Urban Mobility Plan for Valenciennes, will help to connect the conurbation's residential, educational and economic centres. A number of subsidised housing districts will benefit from the tramway. University campuses and teaching establishments (colleges, secondary schools, etc…) will also be served by the first line.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Overall, the project will have a positive impact on the environment and on transport conditions in the Valenciennes conurbation.

The project falls under European procurement directive 93/38/EC as amended by directive 98/4/EC. The promoter complies fully with the provisions of this directive.

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Zugehörige Pressemitteilungen
145 Mio EUR für die neuen Strassenbahnen in Mulhouse und Valenciennes

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen