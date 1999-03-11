Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

VALENCIA CENTROS ESCOLARES

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 500.000.000 €
Bildung : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/05/2003 : 80.000.000 €
10/01/2005 : 120.000.000 €
19/04/2004 : 300.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Februar 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/05/2003
19990311
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Valencia Centros Escolares
Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of the total project cost
Up to EUR 1 200 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the planning, new building, rehabilitation and extension as well as furnishing and equipment of more than 100 primary, secondary and vocational educational facilities in the region of Valencia.

Following the reorganisation of the primary and secondary education at the national level, the project is a key element in the completion of this reform in the Valencia region. It is expected to generate educational benefits by improving the learning environment and will provide modern teaching facilities in terms of infrastructure and tools/equipment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter is required to respect the norms imposed by the European Union Directives. In accordance with its normal procedure, the Bank will ensure that appropriate measures have been defined with regards to environmental protection.

The promoter is required to respect the European Union Directives as regards procurement procedures.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen