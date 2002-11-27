LOWER USUTHU SMALLHOLDER IRRIGATION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project comprises the construction of three dams and a series of canals in order to abstract peak flows from the Usuthu river during the wet season and to store the water for year-round agricultural irrigation purposes
Poverty alleviation in one of the poorest areas of the Kingdom. It is currently estimated that approximately 3 300 farm households, or 30 000 people, will directly benefit from the incremental income and employment opportunities generated by the project.
Overall environmental impacts will be considerable and have been evaluated in a comprehensive study. Conclusions are positive provided the required mitigation measures are taken. Main impacts stem from: abstraction of river water, creation and use of the dams, the reservoir and the irrigated areas. Social aspects are related to the general improvement of living conditions inside the project area and resettlement of people primarily from inside the reservoir area.
Procurement of project components will be done in accordance with the requirements of the co-financiers, including international competitive bidding for the lots to be financed by the Bank.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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