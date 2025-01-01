Im Kampf gegen den Klimawandel brauchen wir saubere und energieeffiziente Lösungen. Daher haben wir zusammen mit der Europäischen Kommission DESIREE auf die Beine gestellt – ein Programm, das dafür in Subsahara-Afrika, Asien und Lateinamerika Investitionen anschiebt.
Weil vor Ort Kredite schwer zu bekommen sind, das technische Know-how limitiert ist und die Anfangskosten hoch sind, hielten sich diese Investitionen bislang in Grenzen.
Das Programm aktiviert privates Kapital für Energieeffizienz und die Elektrifizierung sozialer Infrastruktur in den Regionen. Wir können uns auch bei der Konzipierung und Finanzierung von Laststeuerungsprogrammen für eine effizientere Ressourcennutzung einbringen.
Mit sauberen, klimafreundlichen und energieeffizienten Lösungen fördert DESIREE ein nachhaltiges, inklusives sozioökonomisches Wachstum in ausgewählten Partnerländern und trägt so zur Global-Gateway-Strategie der EU bei. DESIREE konzentriert sich über innovative Geschäftsmodelle für Haushalte und kleine Betriebe sowie Sozialinfrastruktur auf bestimmte Marktsegmente. Mehr Investitionen in Energieeffizienz und Erneuerbare in diesen Ländern wirken sich direkt auf die Minderung der Treibhausgasemissionen aus dem Energiesektor aus.
Wie DESIREE funktioniert
DESIREE hilft mit einer Kombination aus technischen und finanziellen Instrumenten über Hürden hinweg:
- technische Hilfe, um Projekte anzubahnen, zu entwickeln und durchzuführen
- Zuschüsse, um Projekte zu konzipieren, umzusetzen und zu betreiben
- zinsgünstige Darlehen, um die Risiken kommerzieller Kredite zu mindern
- direkte Finanzierungen der EIB
DESIREE richtet sich an innovative Projekte mit neuen Geschäftsmodellen und Technologien, die sich leicht skalieren und auf andere Projekte anwenden lassen. Gefördert werden:
- Errichtung und Betrieb von Super-ESCOs (Super-Energiedienstleister)
- Energieeffizienz privater und gewerblicher Verbraucher durch bessere Laststeuerung der Versorger
- innovative Ansätze zur Risikominderung, Anreizsysteme und Skalierung privater Geschäftsmodelle für die nachhaltige Elektrifizierung sozialer Infrastruktur wie Krankenhäuser und Schulen
DESIREE richtet sich an folgende Arten von Unternehmen:
- Super-ESCOs
Wir fördern die Errichtung oder Stärkung von Super-ESCOs in den Zielländern. In der Regel sind Super-ESCOs staatlich unterstützte Einrichtungen, die für den öffentlichen Sektor und in Ausnahmefällen bei einem eindeutigen öffentlichen Bedarf auch für den Privatsektor als Projektentwickler und -vermittler fungieren.
- ESCOs (Energiedienstleister), Partnerbanken und Versorger
DESIREE fördert Projekte zur Laststeuerung, um die Stromnachfrage zu optimieren. Mit einem effizienten Verbrauch, vor allem bei Großkunden, können nachweislich erhebliche Energieressourcen eingespart werden.
- Öffentlich-private Partnerschaften für soziale Infrastruktur
In ländlichen Gemeinschaften rund um den Globus sind Bildung und Gesundheit ohne zuverlässigen Energiezugang bedroht. DESIREE spielt eine Schlüsselrolle, weil sie öffentlich-private Partnerschaften fördert. Diese können das Risiko von Geschäftsmodellen des Privatsektors für die Elektrifizierung von Schulen, Krankenhäusern und sozialer Infrastruktur allgemein reduzieren und den Einsatz im großen Maßstab fördern.
Geografische Reichweite
Aktuell berücksichtigt DESIREE Projekte in Ecuador, Indien, Côte d’Ivoire, Kenia und Uganda.
Auch Projekten in anderen Ländern Subsahara-Afrikas, Asiens und Lateinamerikas steht das Programm offen.
Wie Sie Hilfe bekommen
Finden Sie heraus, ob Ihr Projekt unter DESIREE gefördert werden kann.
DESIREE in Aktion
Unser Team kann ganz verschiedene Projekte unterstützen. Einige Beispiele:
- Elektrifizierung von Gesundheits- und Bildungseinrichtungen mit erneuerbaren Energien
- Technologien für Energieeffizienz und Erneuerbare in kleinen und mittleren Unternehmen
- Errichtung und Betrieb von Super-ESCOs
- Verbriefung von ESCO-Darlehensportfolios
Was verbirgt sich hinter einer Mittelkombination?
Bei einer Mittelkombination, dem sogenannten „Blending“, werden Zuschüsse gezielt eingesetzt, um zusätzliche Finanzierungsmittel für Entwicklungsprojekte zu mobilisieren. Kombiniert werden Zuschüsse häufig mit Darlehen, Eigenkapital, eigenen Mitteln der Empfänger oder anderen Finanzierungsformen. Damit sinken die Risiken von Projekten, und sie kommen für eine Bankfinanzierung infrage. Beim Blending können die Partner ihre Zuschüsse optimal einsetzen und den Entwicklungseffekt ihrer Arbeit steigern.