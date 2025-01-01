Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
„Unsere Zukunft: Europa soll grüner und schöner werden“ – Ausstellung 2025

Kinder der EIB-Gruppe werfen einen Blick in die Zukunft. Ausgehend von den acht Kernprioritäten der EIB-Gruppe haben wir mit unserer Kunst-Initiative „Europa soll grüner und schöner werden“ Kinder gefragt: Wie können wir gemeinsam eine nachhaltige Zukunft aufbauen?

3 bis 8 Jahre 9 bis 17 Jahre
(aged 6)
Eléonore P
(aged 6)
©EIB
Download original
(aged 4)
Lena P
(aged 4)
©EIB
Download original
(aged 7)
Maria Veronika M
(aged 7)
©EIB
Download original
(aged 8)
Antonio N
(aged 8)
©EIB
Download original
(aged 7)
Francisco N
(aged 7)
©EIB
Download original
(aged 7)
Maria G
(aged 7)
©EIB
Download original
(aged 9)
Theo L
(aged 9)
©EIB
Download original
(aged 6)
Lucia B
(aged 6)
©EIB
Download original
(aged 8)
Carla K
(aged 8)
©EIB
Download original
(aged 7)
Gabriel T
(aged 7)
©EIB
Download original
(aged 4)
Charlotte T
(aged 4)
©EIB
Download original
(aged 7)
Izabela G
(aged 7)
©EIB
Download original
(aged 7)
Katerina P
(aged 7)
©EIB
Download original
(aged 6)
Isidor W
(aged 6)
©EIB
Download original
(aged 5)
Lola G
(aged 5)
©EIB
Download original
(aged 8)
Clotilde P
(aged 8)
©EIB
Download original
(aged 7)
Lucie M
(aged 7)
©EIB
Download original
(aged 8)
Daniel A
(aged 8)
©EIB
Download original
(aged 6)
Maria Ana C
(aged 6)
©EIB
Download original
(aged 8)
Daria K
(aged 8)
©EIB
Download original
(aged 6)
Toma B
(aged 6)
©EIB
Download original
(aged 7)
Anastasia C
(aged 7)
©EIB
Download original
(aged 8)
Antoine M
(aged 8)
©EIB
Download original
(aged 7)
Carlo A
(aged 7)
©EIB
Download original
(aged 5)
Martino B
(aged 5)
©EIB
Download original
(aged 7)
Domenico B
(aged 7)
©EIB
Download original
(aged 6)
Aras R
(aged 6)
©EIB
Download original
(aged 6)
Emma B
(aged 6)
©EIB
Download original
(aged 5)
Pelayo M
(aged 5)
©EIB
Download original
(aged 6)
Ariadni K
(aged 6)
©EIB
Download original
(aged 8)
Renia S
(aged 8)
©EIB
Download original
(aged 6)
Emanuel S
(aged 6)
©EIB
Download original
(aged 8)
Lara B
(aged 8)
©EIB
Download original
(aged 6)
Dario P
(aged 6)
©EIB
Download original
(aged 4)
Clara P
(aged 4)
©EIB
Download original
(aged 8)
Nilde P
(aged 8)
©EIB
Download original
(aged 8)
Rodrigo D
(aged 8)
©EIB
Download original
(aged 8)
Lana H
(aged 8)
©EIB
Download original
(aged 8)
Ingrid H
(aged 8)
©EIB
Download original
(aged 7)
Christopher C
(aged 7)
©EIB
Download original
(aged 7)
Thomas C
(aged 7)
©EIB
Download original
(aged 4)
Kup N
(aged 4)
©EIB
Download original
(aged 6)
Paul B
(aged 6)
©EIB
Download original
(aged 8)
Sofia B
(aged 8)
©EIB
Download original
(aged 6)
Carolina P
(aged 6)
©EIB
Download original
(aged 5)
Agathe R
(aged 5)
©EIB
Download original
(aged 3)
Louis A
(aged 3)
©EIB
Download original
(aged 7)
Phileas L
(aged 7)
©EIB
Download original
(aged 4)
Ira L
(aged 4)
©EIB
Download original
(aged 7)
Ella N
(aged 7)
©EIB
Download original
(aged 4)
Maia D
(aged 4)
©EIB
Download original
(aged 3)
Jade K
(aged 3)
©EIB
Download original
(aged 7)
Martin R
(aged 7)
©EIB
Download original
(aged 8)
Jeanne R
(aged 8)
©EIB
Download original
(aged 6)
Vittoria C
(aged 6)
©EIB
Download original
(aged 15)
Amélie G
(aged 15)
©EIB
Download original
(aged 12)
Tomas N
(aged 12)
©EIB
Download original
(aged 9)
Eva G
(aged 9)
©EIB
Download original
(aged 10)
Alexandra C
(aged 10)
©EIB
Download original
(aged 10)
Nikolaos K
(aged 10)
©EIB
Download original
(aged 12)
Foteini Sofia K
(aged 12)
©EIB
Download original
(aged 11)
Flora P
(aged 11)
©EIB
Download original
(aged 13)
Juliette K
(aged 13)
©EIB
Download original
(aged 10)
Biel R
(aged 10)
©EIB
Download original
(aged 10)
Michelle T
(aged 10)
©EIB
Download original
(aged 11)
Vivienne Y
(aged 11)
©EIB
Download original
(aged 11)
Philippa Y
(aged 11)
©EIB
Download original
(aged 13)
Lorenzo R
(aged 13)
©EIB
Download original
(aged 10)
Federico V
(aged 10)
©EIB
Download original
(aged 14)
Sophia A
(aged 14)
©EIB
Download original
(aged 9)
Gil L
(aged 9)
©EIB
Download original
(aged 9)
Emma B
(aged 9)
©EIB
Download original
(aged 11)
Anna K
(aged 11)
©EIB
Download original
(aged 14)
Aiko A
(aged 14)
©EIB
Download original
(aged 9)
Lucia T
(aged 9)
©EIB
Download original
(aged 11)
Mateusz B
(aged 11)
©EIB
Download original
(aged 10)
Isabella C
(aged 10)
©EIB
Download original
(aged 11)
Emmeline T
(aged 11)
©EIB
Download original
(aged 10)
Elena P
(aged 10)
©EIB
Download original
(aged 10)
Maxime B
(aged 10)
©EIB
Download original
(aged 9)
Candela M
(aged 9)
©EIB
Download original
(aged 11)
Juliette P
(aged 11)
©EIB
Download original
(aged 9)
Elena R
(aged 9)
©EIB
Download original
(aged 12)
Ethan S
(aged 12)
©EIB
Download original
(aged 11)
Maranda M
(aged 11)
©EIB
Download original
(aged 17)
Maryam M
(aged 17)
©EIB
Download original
(Aged 13)
Zakariya M
(Aged 13)
©EIB
Download original
(aged 13)
Anastasiia M
(aged 13)
©EIB
Download original
(aged 9)
Danil M
(aged 9)
©EIB
Download original
(aged 11)
Caterina P
(aged 11)
©EIB
Download original
(aged 10)
Inara G
(aged 10)
©EIB
Download original
(aged 10)
Zenep T
(aged 10)
©EIB
Download original

Copyright-Informationen

Copyright-Erklärung

Die Reproduktion der auf der Website der EIB veröffentlichten Fotos zu nichtkommerziellen Zwecken ist grundsätzlich gestattet, sofern die Quelle angegeben wird (siehe Angaben unter dem jeweiligen Foto).

Eine Reproduktion zu anderen (insbesondere kommerziellen) Zwecken bedarf der vorherigen Genehmigung. Bitte reichen Sie Ihre Anfrage über das Kontaktformular ein. Wir teilen Ihnen dann mit, wie die Fotos verwendet werden dürfen.

Copyright-Vermerk

Die Europäische Investitionsbank betreibt diese Website, um Informationen über ihre Aufgabe und Aktivitäten öffentlich zugänglich zu machen. Die Reproduktion ist gestattet, sofern sie keinen kommerziellen Zwecken dient und die Quelle genannt wird.

Verschiedene Dokumente, die auf dieser Website veröffentlicht werden, enthalten Links zu Websites anderer Organisationen. Die EIB übernimmt keine Haftung für diese Links. Relevanz, Aktualität oder Genauigkeit dieser externen Materialien entziehen sich unserer Kontrolle, und wir geben dafür keine Garantie.