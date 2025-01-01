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Die Europäische Investitionsbank-Gruppe wird ein interaktives Seminar veranstalten, um das umfangreiche Unterstützungsangebot vorzustellen, das innovativen und wachsenden Unternehmen in der Tschechischen Republik zur Verfügung steht.

Über unsere Initiative „InnovFin – EU-Mittel für Innovationen“ bieten wir verschiedene Produkte an, die auf folgende Zielgruppen zugeschnitten sind:

  • Banken und Finanzintermediäre,
  • mittlere und große innovative Unternehmen sowie
  • Hochschulen, öffentliche Forschungsinstitute und andere Einrichtungen, die große Projekte im Bereich Forschung und Innovation durchführen.

Darüber hinaus bieten wir gezielte Finanzierungslösungen für:

  • neuartige kommerzielle Demonstrationsprojekte in den Bereichen erneuerbare Energien sowie Wasserstoff- und Brennstoffzellen,
  • Projektträger, die neue Medikamente, Impfstoffe und medizinische und Diagnosegeräte oder neue Infrastrukturen für die Erforschung von Infektionskrankheiten entwickeln und die präklinische Phase erfolgreich abgeschlossen haben.

Schließlich bieten wir auch Beratungsdienste für Unternehmen und andere Projektträger an, die in Innovationen investieren wollen. So sind sie besser in der Lage, EIB-Finanzierungen und/oder andere Mittel in Anspruch zu nehmen.

Zum Auftakt des Seminars werden die einzelnen Produkte und Fallstudien präsentiert, gefolgt von einem Networking Lunch.

Die EU und die EIB-Gruppe wollen ihr gemeinsames Engagement für Forschung und Innovation in Europa im Zeitraum bis 2020 mehr als verdoppeln und über 24 Milliarden Euro bereitstellen.

Wenn Sie an einer Einladung interessiert sind, senden Sie bitte eine E-Mail an innovfinevents@eib.org.
Vazil Hudák, Vice President, European Investment Bank
Supporting Innovation in the Czech Republic
Fotograf: EIB ©EIB
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Conference room
Supporting Innovation in the Czech Republic
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Zdeněk Čech, Senior Economic Advisor, European Commission Representation in the Czech Republic
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Kristin Lang, Head of Division ‘International Banks’,Central and South Eastern Europe Dept (EIB)
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Petr Hladík, Head of Business Development Department, Technology Centre CAS
Supporting Innovation in the Czech Republic
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Ladislav Dvořák, Strategic Projects Manager, Česká spořitelna
Supporting Innovation in the Czech Republic
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Ondřej Tučný, CEO, BoldBrick
Supporting Innovation in the Czech Republic
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Štefan Kuhar, Executive Director, Finance, Tax and Assets Management, Gorenje Group
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Panel for the Case Studies
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  • Programme
  • InnovFin Presentation
  • Case Study Presentation – Česká spořitelna
  • Case Study Presentation – Gorenje

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