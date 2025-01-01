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Im Rahmen der Konsultation der Öffentlichkeit zur Überarbeitung der Leitlinien der EIB für Verkehrsfinanzierungen organisierte die Bank eine Informationsveranstaltung für interessierte Stakeholder.

EIB-Vizepräsident Kris Peeters begrüßte die Teilnehmenden. Nach einer Einführung von Hakan Lucius, Leiter Corporate Responsibility, wurde das Webinar in mehrere Einzelveranstaltungen zum Verkehrssektor (Vormittag) und zu allgemeinen Themen (Nachmittag) unterteilt. Darin konnten die Stakeholder ihre Ideen und Anmerkungen direkt mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bank austauschen. Zum Abschluss der eintägigen Veranstaltung wurden die Ergebnisse der Diskussionen unter Leitung von Gavin Dunnett, Direktor Mobilität, zusammengefasst. Die Schlussbemerkungen hielt EIB-Vizepräsident Kris Peeters.

Die Präsentationen der Veranstaltung sowie eine Zusammenfassung der Diskussionen wurden anschließend auf der Konsultationswebsite veröffentlicht.

Fragen richten Sie bitte per E-Mail an: tlpconsultation@eib.org.

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