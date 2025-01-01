Unser Beitrag zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung

Unsere Methodik

Alle von der EIB unterstützten Projekte zielen auf eine positive sozioökonomische Wirkung und eine solide finanzielle Rendite ab. Um zu messen, wie unsere Arbeit wirkt, sammeln wir detaillierte Daten zu sämtlichen Projekten. So erfassen wir den Erfolg unserer Arbeit, auf sektoraler und nationaler Ebene ebenso wie auf Projektträger- und Empfänger-Ebene.

Unsere Projekte können mehrere UN-Ziele unterstützen; schließlich hängen diese eng zusammen. Um ein vollständiges Bild unseres Beitrags zu erhalten, ordnen wir jedes finanzierte Projekt allen UN-Zielen zu, die es fördert. Ein EIB-Projekt trägt im Schnitt zu vier Entwicklungszielen bei, Projekte des EIF zu drei.

