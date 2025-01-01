Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Unser Beitrag zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung

Die 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Agenda 2030 leiten die weltweiten Anstrengungen gegen Armut, für den Schutz des Planeten und für Frieden und Wohlstand für alle. Seit ihrer Einführung 2015 setzt sich die Europäische Investitionsbank-Gruppe für diese Ziele ein.

Überblick

2024 unterzeichneten wir neue Finanzierungen von fast 89 Milliarden Euro. Alle unsere Aktivitäten tragen zu einem oder mehreren UN-Zielen bei. Wenn wir investieren und privates Kapital für diese Entwicklungsziele mobilisieren, setzen wir vor allem auf Partnerschaften: Weltweit arbeiten wir mit öffentlichen Entwicklungsinstituten, der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft zusammen, um die Wirkung unserer Finanzierungen zu maximieren.

Unsere Wirkung vor Ort

Die Arbeit, die wir 2024 geleistet haben, bringt Menschen auf der ganzen Welt spürbare Verbesserungen: von sicherem Trinkwasser bis zu einer besseren Bildung und Gesundheitsversorgung.

13,7 Millionen

Menschen mit sicherem Trinkwasser

14,9 Millionen

Menschen mit besserer Gesundheitsversorgung

368 000

Lernende in neuen oder modernisierten Bildungseinrichtungen

14,7 Millionen

Haushalte mit erneuerbarem Strom

Entdecken Sie unsere Ergebnisse 2024  

Im Detail

Ausgehend von unseren Kernprioritäten richten wir den Blick auf die UN-Ziele, die besonders in unserem Fokus stehen. Die größten Beiträge leisteten wir 2024 zu SDG 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur), SDG 11 (nachhaltige Städte und Gemeinden) und SDG 7 (bezahlbare und saubere Energie).

SDG 3 SDG 4 SDG 5 SDG 6 SDG 7 SDG 8 SDG 9 SDG 11 SDG 13

Gesundheit und Wohlergehen

Wir setzen uns dafür ein, dass alle Menschen in jedem Alter gesund leben und sich wohlfühlen können. Dazu investieren etwa in Gesundheitsinfrastruktur, medizinische Forschung und Entwicklung, Gesundheitsinformatik und Innovation.

Mehr zu Gesundheit  

Hochwertige Bildung

Lebenslanges Lernen und eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung für alle liegen uns am Herzen. Daher investieren wir in Bildungsinfrastruktur, Forschung und Innovation, Studienkredit-Programme und europäische Austausch-Initiativen.

Mehr zu Bildung  

Gleichstellung

Wir engagieren uns für die Gleichstellung und Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen. Deshalb fördern wir etwa frauengeführte Unternehmen, Klimaschutz mit Gender-Fokus und gendergerechte Infrastruktur.

Mehr zu Gleichstellung  

Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen

Alle Menschen sollen Zugang zu Wasser und sanitären Einrichtungen bekommen, und Wasser muss nachhaltig bewirtschaftet werden. Für die EIB heißt das: Wir investieren in sicheres Trinkwasser, ein besseres Abwasser-Management und den Schutz vor Wasserkatastrophen wie Überschwemmungen.

Mehr zu Wasser  

Bezahlbare und saubere Energie

Wir investieren, um für alle einen Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und zeitgemäßer Energie zu sichern. Unsere Förderprojekte reichen von erneuerbaren Energien und Energieeffizienz bis Innovation und Energieinfrastruktur.

Mehr zu Energie  

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Wir fördern ein dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle. Start-ups, Scale-ups sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU), das Herzstück der Wirtschaft, erhalten bei uns Beratung und finanzielle Unterstützung. Unsere Umwelt- und Sozialleitlinien gelten für alle Projekte.

Mehr zu KMU  

Industrie, Innovation und Infrastruktur

Widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen oder Innovationen und eine nachhaltige, faire Industrialisierung fördern: All das gehört zu unseren strategischen Prioritäten. Deshalb unterstützen wir Projekte aus den Bereichen Digitalisierung, saubere Technologien, Gesundheit, Life Sciences, neue Werkstoffe und kritische Rohstoffe.

Mehr zu Innovation  

Nachhaltige Städte und Gemeinden

Wir investieren, um Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig zu machen. Unsere Förderprojekte reichen von Stadtentwicklung und Mobilität bis zu ÖPNV und bezahlbarem Wohnraum.

Mehr zu nachhaltigen Städten  

Klimaschutz

Wir sind die Klimabank. Den Klimawandel und seine Auswirkungen zu bekämpfen, ist für uns eine Herzenssache. Daher investieren wir in Projekte, die Treibhausgas-Emissionen reduzieren, vermeiden oder absorbieren und so die Erderwärmung bremsen. Außerdem unterstützen wir die Anpassung an Klimafolgen, damit unsere Städte und Dörfer widerstandsfähiger werden.

Mehr zu Klimaschutz  

EIB Global

Auch 2024 investierten wir einen erheblichen Teil unserer Förderung für die UN-Ziele außerhalb der EU.

Shutterstock

Unsere Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsanleihen

Um die UN-Entwicklungsziele zu erreichen, braucht es umfangreiche Investitionen. Mit ihrer Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten schafft die EU einen Rahmen, der die Kapital-Mobilisierung dafür unterstützt. Die EIB begibt von einem externen Auditor geprüfte Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsanleihen und folgt dabei schrittweise der Taxonomie-Verordnung der EU. Alle Erlöse fließen in Investitionen, die ökologische und soziale Ziele voranbringen – von weniger CO2 bis zu sauberem Wasser. 2007 gab die EIB den Startschuss für den grünen Anleihemarkt. Inzwischen ist sie mit grünen und nachhaltigen Anleihen für über 125 Milliarden Euro die weltweit größte Emittentin.

Mehr erfahren  

Unsere Methodik

Alle von der EIB unterstützten Projekte zielen auf eine positive sozioökonomische Wirkung und eine solide finanzielle Rendite ab. Um zu messen, wie unsere Arbeit wirkt, sammeln wir detaillierte Daten zu sämtlichen Projekten. So erfassen wir den Erfolg unserer Arbeit, auf sektoraler und nationaler Ebene ebenso wie auf Projektträger- und Empfänger-Ebene.

Unsere Projekte können mehrere UN-Ziele unterstützen; schließlich hängen diese eng zusammen. Um ein vollständiges Bild unseres Beitrags zu erhalten, ordnen wir jedes finanzierte Projekt allen UN-Zielen zu, die es fördert. Ein EIB-Projekt trägt im Schnitt zu vier Entwicklungszielen bei, Projekte des EIF zu drei.

+ Mehr anzeigen

Die EIB-Gruppe geht bei ihren Berichten zu den UN-Zielen ähnlich vor wie andere multilaterale Entwicklungsbanken. Das gilt sowohl für die Ergebnisse und den erzielten Nutzen von Projekten als auch für das finanzielle Ergebnis.

EIB und EIF haben unterschiedliche Arbeitsschwerpunkte und Ansätze. Die Erfassung ihres Beitrags zu den UN-Zielen ist auf das jeweilige Geschäftsmodell zugeschnitten.

Wie die EIB Projektergebnisse den UN-Zielen zuordnet

Ausgehend von verschiedenen Datenelementen – Standort, Sektor, erwartete Ergebnisse, Förderkriterien und Finanzierungsprodukt – wird jedes Projekt der EIB mehreren UN-Zielen zugeordnet. Der Prozess ist vollständig automatisiert. Expertinnen und Experten der EIB prüfen das Ergebnis anschließend und passen es wenn nötig an, um Besonderheiten des jeweiligen Kontexts zu berücksichtigen.

Wenn wir aus rein finanzieller Sicht über unseren Beitrag zu den UN-Zielen berichten, ordnen wir jedes Projekt einem einzigen „primären“ Ziel zu, das dem Projektziel am besten entspricht. Dadurch vermeiden wir Doppelzählungen.

Wie der EIF Ergebnisse seiner Operationen den UN-Zielen zuordnet

Der EIF erleichtert den Finanzierungszugang für kleine Unternehmen sowie Gründerinnen und Gründer. Dabei arbeitet er mit Finanzintermediären zusammen und orientiert sich an den Prioritäten der EU. Deshalb basieren die Berichte des EIF zu UN-Zielen auf dem Finanzierungsvolumen, das für diese Intermediäre bereitgestellt wird.

Der Beitrag der einzelnen EIF-Operationen ergibt sich aus ihrer Position im Zielrahmen des EIF. Dieser besteht aus vier übergeordneten Finanzierungszielen und 16 Zielsetzungen, die jeweils einem oder mehreren UN-Zielen zugeordnet sind.

Die aktuellen Aktivitäten des EIF unterstützen alle UN-Ziele außer SDG 16 (Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen). Zusätzlich berücksichtigt der EIF bei der Berechnung weitere Informationen zu seinen Operationen, vor allem bei SDG 5 (Gleichstellung) und SDG 13 (Klimaschutz).

- Weniger anzeigen

Publikationen zum Thema