PROJECT ACHILLES

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The Project focuses on core military needs and entails acquisition of logistic vehicles, naval minehunters, and medical evacuation (MEDEVAC) aircraft and related medical equipment enhancing military mobility capabilities of the Italian Armed Forces. It aims at replacing aging mobile assets with new-generation vehicles incorporating modern technologies, improved performance, enhanced safety standards, and higher operational availability.
The operation is structured as a multi scheme investment loan supporting mobile asset investments promoted by the Italian Ministry of Defence to enhance the country's military capabilities. Most of the mobile assets will be used in military transport and logistics, therefore the Project is expected to enhance military mobility capabilities of the Italian Army. The Project will not include any weapons or ammunition.
Due to its technical characteristics, the Project does not fall under the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU and will not require the application of Art.6(3) of Habitats Directive 92/43/EEC.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for implementation of the Project have been and/or will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, Directive 2009/81/EC and 2014/24/EU as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.