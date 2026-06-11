TRANS CASPIAN CORRIDOR - ROAD REHABILITATION

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
A framework loan to support road rehabilitation in areas of the Trans-Caspian Transport Corridor (TCTC) in Kazakhstan. The operation is an output of the 2024 MoU (EIB/Kazakhstan) to contribute to developing strategic transport connections.
The proposed operation focus on sustainable transport connectivity. The EU supports Kazakhstan's sustainable and inclusive development, in line with the 'Kazakhstan 2050' strategy, the Global Gateway Strategy (2021) and the EU Strategy for Central Asia. The Trans-Caspian Transport Corridor (TCTC) is a strategic priority for the EU and identified under the EU's Global Gateway Strategy to develop sustainable connections between Europe and Central Asia. The operation is also aligned with the national road company QazAvtoZhol's, 10-year Development Plan 2023-2032.
The project contributes to the EIB Public Policy Goal for Sustainable Cities and Regions. The project will support transport and the rehabilitation of road networks, and through the cross-cutting objective in relation to climate change - adaptation. Climate change adaptation and resilience is embedded in the project through the promoters design and constructions requirements.
The Promoter is subject to public procurement rules. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Under EFSD+ Guarantee
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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