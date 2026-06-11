Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
    Pages les plus visitées

        TRANS CASPIAN CORRIDOR - ROAD REHABILITATION

        Signature(s)

        Montant
        150 000 000 €
        Pays
        Secteur(s)
        Kazakhstan : 150 000 000 €
        Transports : 150 000 000 €
        Date(s) de signature
        22/06/2026 : 150 000 000 €
        Autres liens
        Related public register
        30/06/2026 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TRANS CASPIAN CORRIDOR - ROAD REHABILITATION

        Fiche récapitulative

        Date de publication
        29 juin 2026
        Statut
        Référence
        Signé | 22/06/2026
        20250303
        Nom du projet
        Promoteur – Intermédiaire financier
        TRANS CASPIAN CORRIDOR - ROAD REHABILITATION
        KAZAVTOZHOL NATIONAL COMPANY JSC
        Montant BEI envisagé (montant approximatif)
        Coût total (montant approximatif)
        EUR 150 million
        EUR 300 million
        Lieu
        Secteur(s)
        Description
        Objectifs

        A framework loan to support road rehabilitation in areas of the Trans-Caspian Transport Corridor (TCTC) in Kazakhstan. The operation is an output of the 2024 MoU (EIB/Kazakhstan) to contribute to developing strategic transport connections.

        The proposed operation focus on sustainable transport connectivity. The EU supports Kazakhstan's sustainable and inclusive development, in line with the 'Kazakhstan 2050' strategy, the Global Gateway Strategy (2021) and the EU Strategy for Central Asia. The Trans-Caspian Transport Corridor (TCTC) is a strategic priority for the EU and identified under the EU's Global Gateway Strategy to develop sustainable connections between Europe and Central Asia. The operation is also aligned with the national road company QazAvtoZhol's, 10-year Development Plan 2023-2032.

        Aspects environnementaux
        Passation des marchés

        The project contributes to the EIB Public Policy Goal for Sustainable Cities and Regions. The project will support transport and the rehabilitation of road networks, and through the cross-cutting objective in relation to climate change - adaptation. Climate change adaptation and resilience is embedded in the project through the promoters design and constructions requirements.

        The Promoter is subject to public procurement rules. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

        Under Global Europe NDICI guarantee

        Under EFSD+ Guarantee

        Étapes
        À l'examen
        Approuvé
        Signé
        11 juin 2026
        22 juin 2026
        Documents liés
        30/06/2026 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TRANS CASPIAN CORRIDOR - ROAD REHABILITATION

        Clause de non-responsabilité

        Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
        Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

        Documents

        Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TRANS CASPIAN CORRIDOR - ROAD REHABILITATION
        Date de publication
        30 Jun 2026
        Langue
        anglais
        Sujet général
        Prêts
        Numéro du document
        258240228
        Thématique du document
        Information Environnementale
        Type de document
        Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
        Numéro du projet
        20250303
        Secteur(s)
        Transports
        Régions
        Pays d'Amérique latine & Asie
        Pays
        Kazakhstan
        Disponible au public
        Télécharger maintenant
        ou Lien vers la source
        Lien vers la source
        Related public register
        30/06/2026 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TRANS CASPIAN CORRIDOR - ROAD REHABILITATION
        Autres liens
        Fiche récapitulative
        TRANS CASPIAN CORRIDOR - ROAD REHABILITATION
        Fiche technique
        TRANS CASPIAN CORRIDOR - ROAD REHABILITATION

        Informations et observations générales

        La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
        Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
        Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
        Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

        Informations aux médias

        Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

        Mécanisme de traitement des plaintes

        Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

        Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

        La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

        Publications connexes