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OUTOTEC RDI

Signature(s)

Montant
45 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 10 350 000 €
Finlande : 34 650 000 €
Industrie : 45 000 000 €
Date(s) de signature
25/09/2012 : 10 350 000 €
25/09/2012 : 34 650 000 €
Autres liens
Related public register
15/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OUTOTEC RDI
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - OUTOTEC RDI
Communiqués associés
Finlande : La BEI encourage les activités de R-D d’Outotec

Fiche récapitulative

Date de publication
25 janvier 2012
Statut
Référence
Signé | 25/09/2012
20110497
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Outotec RDI

Outotec Oyj

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 45 million
EUR 110 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

R&D activities concerning the development of technologies and applications for minerals and metallurgical processing as well as other related processes.

Development of more efficient mineral and metallurgical process solutions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns primarily investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an EIA under Annex II of the Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The project however might also include capital expenditures related to the R&D activities. Whether these investments fall under Annex II of the EIA Directive, along with any other environmental issues, will be clarified during the project’s appraisal.

The promoter is a private sector company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
15/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OUTOTEC RDI
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - OUTOTEC RDI
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Communiqués associés
Finlande : La BEI encourage les activités de R-D d’Outotec

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OUTOTEC RDI
Date de publication
15 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64132050
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110497
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - OUTOTEC RDI
Date de publication
7 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
71884664
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110497
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
15/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OUTOTEC RDI
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - OUTOTEC RDI
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Fiche récapitulative
Outotec RDI
Fiche technique
OUTOTEC RDI
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Finlande : La BEI encourage les activités de R-D d’Outotec

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R&D involving mineral and metallurgical processing, sulphuric acid production, water treatment and energy-related applications in Pori (Finland) and Frankfurt (Germany)The project concerns investments in research, development and innovation related to minerals and metallurgical processing technologies during the period of 2012-2015 in the promoter's existing R&D facilities in Finland and Germany.
Outotec RDI
©Outotec Oyj
R&D involving mineral and metallurgical processing, sulphuric acid production, water treatment and energy-related applications in Pori (Finland) and Frankfurt (Germany)
Outotec RDI
©Outotec Oyj
R&D involving mineral and metallurgical processing, sulphuric acid production, water treatment and energy-related applications in Pori (Finland) and Frankfurt (Germany)The project concerns investments in research, development and innovation related to minerals and metallurgical processing technologies during the period of 2012-2015 in the promoter's existing R&D facilities in Finland and Germany.
Outotec RDI
©Outotec Oyj

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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