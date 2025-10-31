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        Luxembourg
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        jun 2027

        Réunion n°605 du Conseil d’administration

        Lieu: EIB headquarters, 98-100 Boulevard Konrad Adenauer, Luxembourg , lu

        Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie :

        • l’ordre du jour de la réunion, au moins quatre jours avant la séance ;
        • le procès-verbal de la séance, notamment la liste des conflits d’intérêts déclarés par les participants concernant un projet à financer. En principe, le procès-verbal est approuvé à la réunion suivante, puis il est publié sur le site web de la Banque.

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