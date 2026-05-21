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        TECHEU BAYER PHARMACEUTICAL RDI

        Unterzeichnung(en)

        Betrag
        500.000.000 €
        Länder
        Sektor(en)
        Deutschland : 500.000.000 €
        Industrie : 500.000.000 €
        Unterzeichnungsdatum
        10/06/2026 : 500.000.000 €

        Übersicht

        Veröffentlichungsdatum
        12 Juni 2026
        Projektstatus
        Referenz
        Unterzeichnet | 10/06/2026
        20250676
        Projekttitel
        Projektträger – Finanzintermediär
        TECHEU BAYER PHARMACEUTICAL RDI
        BAYER AG
        Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
        Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
        EUR 500 million
        EUR 1100 million
        Ort
        Sektor(en)
        • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
        Beschreibung
        Ziele

        The Project will support the Research & Development activities of an EU-based promoter in its pharmaceutical business, focusing on its product pipeline targeting unmet medical needs. In particular, investments will pertain to the therapeutic areas of oncology care, cardiology, women's health, radiology and ophthalmology, with additional activities in cross-disease research platforms and other R&D-related work.

        The project aims to strengthen the promoter's competitive position in high value-added pharmaceutical products by investing in R&D activities targeting unmet medical needs.

        Zusätzlichkeit und Wirkung

        The operation supports a corporate research, development and innovation (RDI) programme by a leading pharmaceutical company targeting unmet medical needs. The Project addresses a market failure affecting pharmaceutical RDI, whereby long development timelines, scientific uncertainty and substantial upfront investment, combined with information asymmetries and misaligned incentives, may lead to sub-optimal investment outcomes despite strong societal benefits. The EIB intervention supports EU and EIB policy objectives in line with Horizon Europe priorities. The Project finances pharmaceutical RDI activities in therapeutic areas of major public health relevance, contributing to improved patient outcomes and long-term health benefits. By advancing therapeutic innovation, the Project generates positive knowledge externalities, strengthens scientific and clinical capabilities and supports highly skilled employment within the European life-sciences ecosystem. The Bank's contribution to the Project is underpinned by a combination of advantageous terms, a meaningful loan amount as well as a signalling effect in terms of confidence in the business model, thereby facilitating the project's financing and full implementation.

        Umweltaspekte
        Auftragsvergabe

        The RDI activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project. An Environmental Impact Assessment is therefore not needed as per EIA Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU. The environmental aspects will be further investigated and confirmed during appraisal.

        The promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; therefore, it is not subject to EU Directives on procurement. Nevertheless, the promoter's procurement procedures are expected to align with EIB guidelines for private sector projects, and the EIB will verify compliance during project due diligence.

        Phase
        In Prüfung
        Genehmigt
        Unterzeichnet
        21 Mai 2026
        10 Juni 2026

        Haftungsausschluss

        Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
        Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

        Allgemeine Fragen und Anmerkungen

        Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
        Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
        Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
        Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

        Medienanfragen

        Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

        Beschwerdeverfahren

        Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

        „Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

        Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

        Weitere Veröffentlichungen