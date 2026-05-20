PROJECT ACHILLES

Übersicht
The Project focuses on core military needs and entails acquisition of logistic vehicles, naval minehunters, and medical evacuation (MEDEVAC) aircraft and related medical equipment enhancing military mobility capabilities of the Italian Armed Forces. It aims at replacing aging mobile assets with new-generation vehicles incorporating modern technologies, improved performance, enhanced safety standards, and higher operational availability.
The operation is structured as a multi scheme investment loan supporting mobile asset investments promoted by the Italian Ministry of Defence to enhance the country's military capabilities. Most of the mobile assets will be used in military transport and logistics, therefore the Project is expected to enhance military mobility capabilities of the Italian Army. The Project will not include any weapons or ammunition.
Due to its technical characteristics, the Project does not fall under the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU and will not require the application of Art.6(3) of Habitats Directive 92/43/EEC.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for implementation of the Project have been and/or will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, Directive 2009/81/EC and 2014/24/EU as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.