Suche starten DE menü
 
 Startseite

Als LGBTIQ+-inklusiver Arbeitgeber feiern wir die Luxembourg Pride Week.

Mehr  
Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
    Meistbesuchte Seiten

        PROJECT ACHILLES

        Unterzeichnung(en)

        Betrag
        500.000.000 €
        Länder
        Sektor(en)
        Italien : 500.000.000 €
        Verkehr : 500.000.000 €
        Unterzeichnungsdatum
        28/05/2026 : 500.000.000 €
        Andere Links
        Related public register
        02/07/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROJECT ACHILLES

        Übersicht

        Veröffentlichungsdatum
        2 Juli 2026
        Projektstatus
        Referenz
        Unterzeichnet | 28/05/2026
        20250596
        Projekttitel
        Projektträger – Finanzintermediär
        PROJECT ACHILLES
        MINISTERO DELLA DIFESA
        Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
        Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
        EUR 1000 million
        EUR 2800 million
        Ort
        Sektor(en)
        Beschreibung
        Ziele

        The Project focuses on core military needs and entails acquisition of logistic vehicles, naval minehunters, and medical evacuation (MEDEVAC) aircraft and related medical equipment enhancing military mobility capabilities of the Italian Armed Forces. It aims at replacing aging mobile assets with new-generation vehicles incorporating modern technologies, improved performance, enhanced safety standards, and higher operational availability.

        The operation is structured as a multi scheme investment loan supporting mobile asset investments promoted by the Italian Ministry of Defence to enhance the country's military capabilities. Most of the mobile assets will be used in military transport and logistics, therefore the Project is expected to enhance military mobility capabilities of the Italian Army. The Project will not include any weapons or ammunition.

        Umweltaspekte
        Auftragsvergabe

        Due to its technical characteristics, the Project does not fall under the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU and will not require the application of Art.6(3) of Habitats Directive 92/43/EEC.

        The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for implementation of the Project have been and/or will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, Directive 2009/81/EC and 2014/24/EU as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

        Phase
        In Prüfung
        Genehmigt
        Unterzeichnet
        20 Mai 2026
        28 Mai 2026
        Weitere Unterlagen
        02/07/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROJECT ACHILLES

        Haftungsausschluss

        Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
        Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

        Dokumente

        Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROJECT ACHILLES
        Datum der Veröffentlichung
        2 Jul 2026
        Sprache
        Englisch
        Bereich
        Finanzierung
        Nummer des Dokuments
        261408150
        Thema
        Umweltinformationen
        Art des Dokuments
        Formblatt ökologische und soziale Aspekte
        Projektnummer
        20250596
        Sektor(en)
        Verkehr
        Regionen
        Europäische Union
        Länder
        Italien
        Öffentlich zugänglich
        Jetzt herunterladen
        or Link zum projekt
        Link zum projekt
        Related public register
        02/07/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROJECT ACHILLES
        Andere Links
        Übersicht
        PROJECT ACHILLES
        Datenblätter
        PROJECT ACHILLES

        Allgemeine Fragen und Anmerkungen

        Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
        Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
        Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
        Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

        Medienanfragen

        Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

        Beschwerdeverfahren

        Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

        „Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

        Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

        Weitere Veröffentlichungen