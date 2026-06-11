TRANS CASPIAN CORRIDOR - ROAD REHABILITATION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
A framework loan to support road rehabilitation in areas of the Trans-Caspian Transport Corridor (TCTC) in Kazakhstan. The operation is an output of the 2024 MoU (EIB/Kazakhstan) to contribute to developing strategic transport connections.
The proposed operation focus on sustainable transport connectivity. The EU supports Kazakhstan's sustainable and inclusive development, in line with the 'Kazakhstan 2050' strategy, the Global Gateway Strategy (2021) and the EU Strategy for Central Asia. The Trans-Caspian Transport Corridor (TCTC) is a strategic priority for the EU and identified under the EU's Global Gateway Strategy to develop sustainable connections between Europe and Central Asia. The operation is also aligned with the national road company QazAvtoZhol's, 10-year Development Plan 2023-2032.
The project contributes to the EIB Public Policy Goal for Sustainable Cities and Regions. The project will support transport and the rehabilitation of road networks, and through the cross-cutting objective in relation to climate change - adaptation. Climate change adaptation and resilience is embedded in the project through the promoters design and constructions requirements.
The Promoter is subject to public procurement rules. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Under EFSD+ Guarantee
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.