Holdingfonds Śląskie - Polen

Die EIB und die Woiwodschaft Śląskie wollen Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft und Stadterneuerung voranbringen

Gemeinsam wollen die Europäische Investitionsbank (EIB), der Europäische Investitionsfonds (EIF) und die polnische Woiwodschaft Śląskie (Schlesien) für mehr Energieeffizienz sorgen, die Kreislaufwirtschaft voranbringen und die Stadterneuerung fördern.

Die EIB verwaltet für Śląskie 184 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für den Programmplanungszeitraum 2021–2027.

Der Holdingfonds ist Teil der multiregionalen Investitionsplattform für Polen, die verschiedene Finanzierungsinstrumente für ein nachhaltiges Wachstum und den Übergang zu einer emissionsfreien Wirtschaft vereint. Seit 2014 verwaltet die EIB diese Plattform.

