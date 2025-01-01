Holdingfonds Mazowieckie - Polen

Die EIB und die Woiwodschaft Mazowieckie wollen Energieeffizienz, die Erneuerung städtischer und ländlicher Gebiete und städtische Mobilität voranbringen Holdingfonds Mazowieckie | Multiregionaler Fonds Polen Die EIB und die Woiwodschaft Mazowieckie wollen Energieeffizienz, die Erneuerung städtischer und ländlicher Gebiete und städtische Mobilität voranbringen

Gemeinsam wollen die Europäische Investitionsbank und die polnische Woiwodschaft Mazowieckie für mehr Energieeffizienz sorgen, die Erneuerung städtischer und ländlicher Gebiete vorantreiben und die städtische Mobilität verbessern.

Die EIB verwaltet für Mazowieckie 87 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für den Programmplanungszeitraum 2021–2027.

Der Holdingfonds ist Teil der multiregionalen Investitionsplattform für Polen, die verschiedene Finanzierungsinstrumente für nachhaltiges Wachstum und den Übergang zu einer emissionsfreien Wirtschaft vereint. Seit 2014 verwaltet die EIB diese Plattform.

